تشكيل الأهلي "للسوبر الافريقي".. كهربا يقود الهجوم وإمام عاشور ورضا "أساسيان"

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

ويأمل الجهاز الفني بالنادي الأهلي مارسيل كولر، واللاعبين، تحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل أن تكون خير بداية، للموسم الجديد الذى ينافس فيه الفريق الأول بالقلعة الحمراء، على جميع البطولات المحلية والقارية والعالمية مثلما.

تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

- خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج ، إمام عاشور.

- خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم، رضا سليم.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية، ضمن منافسات السوبر الإفريقي.

وواجه الأهلي العديد من الأندية الجزائرية في جميع المسابقات الرسمية الأفريقية وغيرها، حيث التقى من قبل مع مولودية الجزائر في 4 مناسبات، وشباب بلوزداد في مناسبتين ، ووفاق سطيف في 5 لقاءات، وشبيبة القبائل في 4 لقاءات، وأيضًا شبيبة الساورة في مواجهتين، وأخيرًا اتحاد العاصمة في مواجهتين قبل لقاءهم مساء اليوم.