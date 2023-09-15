شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلم الإيطالي» ينطلق من أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت ثلاث مؤسسات كبرى في أبوظبي اتفاقية فريدة من نوعها مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، للكشف عن نجم كرة القدم الصاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنحه فرصة اللعب في أحد أكبر الأندية الرياضية في العالم.

وقد أعلنت كل من STARZPLAY، خدمة اشتراك فيديو عند الطلب الرائدة في المنطقة، و«بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، و«إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي والحائزة على جائزة الأوسكار، شراكة مع الدوري الإيطالي لكرة القدم لإطلاق «الحلم الإيطالي».

ويعد «الحلم الإيطالي» من أعمال STARZPLAY الأصلية التي ستساعد على تعزيز الثقافة الرياضية النابضة بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع رؤية «بيورهيلث»، لتعزيز طول العمر من خلال التشجيع على أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً ودعم الأنشطة الرياضية.

وسيتم تصوير برنامج «الحلم الإيطالي» على مدار ست حلقات في أبوظبي، بمشاركة مواهب شابة من المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر.

وقد تم توقيع الاتفاقية في حفل خاص أقيم في أبوظبي بحضور محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»، ومعاذ شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة STARZPLAY. كما شهد توقيع الاتفاقية كل من لورينزو فنارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، ولويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفرانشيسكو توتي، لاعب كرة القدم السابق في نادي روما وسفير رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلين آخرين من «بيورهيلث» STARZPLAY ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم و«إيمج نيشن أبوظبي».

وسيشارك أساطير كرة القدم من الدوري الإيطالي في البرنامج كموجهين ومشرفين على المشاركين في المنافسة. وسيسلط البرنامج الضوء على مهارات المشاركين الاستثنائية في كرة القدم، وسيقدم أيضاً لمحة عن نشأتهم وتطلعاتهم وأهمية الدوري الإيطالي بالنسبة لهم.

وقال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي لSTARZPLAY: يعكس إطلاق برنامج «الحلم الإيطالي» التزام STARZPLAY بتنويع نطاق محتواها لتلبية تفضيلات جمهورها، وسعيها المستمر لإنتاج أعلى مستوى من المحتوى العربي وتسليط الضوء على المواهب المحلية الشابة.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»: نحن فخورون بدعم برنامج الحلم الإيطالي، من خلال هذا التعاون الاستراتيجي الذي يركز على تعزيز مواهب كرة القدم الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويدفعها إلى فرص غير مسبوقة.