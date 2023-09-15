شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان في ملحق تمهيدي كأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي في السابعة والربع من مساء السبت فريقا مليحة وضيفه البطائح في قمة المنطقة الوسطى بالشارقة، كما يستضيف الحمرية نظيره خورفكان، وذلك في ملحق الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات.

ويتأهل الفائزان من مباراتي الملحق إلى مواجهة فريقي اتحاد كلباء ودبا الحصن في نصف النهائي.

ويذكر أن مليحة حل ثانياً في المجموعة الأولى والبطائح ثالثاً بالمجموعة الثانية، بينما حل فريق خورفكان ثالثاً بالمجموعة الأولى والحمرية ثانياً بالمجموعة الأولى.