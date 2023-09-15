شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يدعم صفوفه بفارياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

نجح الظفرة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في التعاقد مع المهاجم البرازيلي دييغو فارياس، قادماً من نادي الإمارات، وقيده في كشوف الفريق، بدلاً من الجزائري زين محمد تومي.

وجاء ضم الظفرة لفارياس هداف دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي والذي احتكر اللقب لثلاث مواسم على التوالي، بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يشكل اللاعب إضافة قوية لهجوم «الفارس»، بجانب الإنجليزي بنك فوب.

وكان الظفرة الراغب بالعودة سريعاً إلى «المحترفين» بدأ الموسم بشكل متعثر بتعادله مع الجزيرة الحمراء 1-1.