شكرا لقرائتكم خبر عن يواجه شباب الأهلي في ربع النهائي.. الوصل أول فريق يسجل 10 أهداف في كأس الرابطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم(كأس الرابطة) لمقابلة شباب الأهلي في لقاء ناري، رغم تعادله مع حتا 3-3، في مباراة إياب الدور الأول التي أقيمت بينهما الجمعة على استاد حمدان بن راشد.

واستفاد الوصل من فوزه 7-0 في لقاء الذهاب، ليتفوق بمجموع المباراتين 10-3، وهذه أول مرة يسجل فيها فريق 10 أهداف في مجموع مباراتي «الذهاب والإياب» في تاريخ البطولة.

سجل الوصل هدفين سريعين، بتمريرتين من عمر عبد الرحمن«عموري» الذي تأقل بشكل لافت وبدا انه أستعاد الكثير من حضوره البدني والفني، ومرر الكرة الأولى عرضية أودعها هاريس سيفروفيتش برأسه داخل المرمى في الدقيقة 17، والثانية تمريرة عرضية أيضاً وصلت إلى أداما ديالو الذي سددها بدقة في الدقيقة 20.

وأصبح هاريس سيفروفيتش أول لاعب سويسري يسجّل في هذه المسابقة، فيما يسجّل أداما ديالو 3 من آخر 4 أهداف للوصل في البطولة.

وانتفض حتا وسجل 3 أهداف على التوالي،حين ارتقى أرون تشيبولا برأسه ليحول الكرة في مرمى الوصل معلناً عن الهدف الأول لحتا في الدقيقة 40،

ثم أدرك التعادل في الشوط الثاني، من ركلة جزاء نفذها جمال معروف في الدقيقة 72.

واقتنص حتا الهدف الثالث من كايكوي الذي تابع كرة مرتدة من الحارس خالد السناني في الدقيقة 90+4.

ورفض الوصل الخسارة بتسجيل هاريس الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني بعد تمريرة من أداما ديالو، وضعته أمام المرمى الخالي من الحارس في الدقيقة 90+7.