شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر المسيليم ينهي علاقة 21 عاماً مع أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن أهلي جدة الجمعة انتهاء علاقته بالحارس ياسر المسيليم بعد مسيرة استمرت 21 عاماً.

وكتب النادي الجداوي على حسابه الرسمي في تطبيق x:«وداعاً أيها الوفي ياسر».

وتكون المسليم صاحب ال 39 عاماً في نادي هجر بمدينة الأحساء بداية من 2002، وبعد ثلاثة مواسم انتقل إلى الأهلي ليمثله في درجة الشباب ومنه إلى الفريق الأول، كما مثل المنتخب السعودي الأول في 8 مباريات دولية.

وكتب اللاعب على حسابه الخاص رسالة وداعية للأهلاوية:اليوم أودع حباً كبيراً بقلبي، وتنتهي قصة عمرها 21 عاماً في النادي الأهلي كلاعب لكن لم تنتهي كعاشق لهذا الكيان الكبير، شكراً أيها الكبير،شكراً أيها العظيم،شكراً لكم يا جماهير الأهلي الشامخه،انتم تمثلون أعظم دعم للأهلي،أنتم لستم جماهير فقط،أنتم سند الأهلي، شكراً لكل من وقف مع الأهلي في الأيام الجيدة وغير الجيدة،شكراً لإدارة النادي و جميع منسوبيه و زملائي اللاعبين جميعاً..استودعتكم الله.