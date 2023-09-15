الامارات | بسبب محمد صلاح واتحاد جدة.. كلوب يخرج عن شعوره في مؤتمر ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعجب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، من أحد الصحافيين من جديد وذلك خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بعدما قام بسؤاله عن إمكانية رحيل محمد صلاح خلال الانتقالات الشتوية.

وقام نادي اتحاد جدة السعودي بعدة محاولات للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم عرض مغر تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، غير أن ليفربول رفض العرض.

وواجه المدرب يورغن كلوب الأزمة مرة أخرى عندما سئل عن احتمال انتقال محمد صلاح للدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير الثاني القادم.

وهو ما جعل يرد على الصحفي بتعجب كلوب: "أنت تمزح معي، أليس كذلك؟ بعد أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات، هل تسأل عن فترة انتقالات يناير؟"، وأضاف ساخرا: "ألا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر لتطرح هذا السؤال؟، لم أفكر في الأمر حتى سألتني وفتحت ذلك الجرح مرة أخرى، أنا لست قلقا".

ويذكر أن محمد صلاح (31 عاما) يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، في الوقت الذي يتقاضى فيه الراتب الأعلى في تاريخ "الريدز" المقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكان قد انضم إلى صفوف فريق ليفربول عام 2017، قادما من روما الإيطالي، مقابل نحو 40 مليون يورو، وشارك بقميص "الريدز" في 309 مباريات بكل البطولات، سجل خلالها 188 هدفا وقدم 81 تمريرة حاسمة.

ويحل فريق ليفربول ضيفا على نادي وولفرهامبتون السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت يحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 10 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن توتنهام، وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يشغل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.