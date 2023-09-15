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البنك الأهلى يهزم الزمالك 26/27 فى خامس جولات دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد -  فاز فريق اليد بالبنك الأهلى على  الزمالك  بنتيجة  27/26 فى إطار خامس جولات  دورى محترفى كرة اليد  للرجال للموسم المحلى 2023/2024 .

 

فيما تقام الجولة السادسة الثلاثاء القادم بمواجهات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور و البنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع الزمالك و طلائع الجيش مع الطيران .

 

بينما يشهد  اليوم لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2006 بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى .

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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