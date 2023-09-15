شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص من جمهور تنزانيا لمهاجم بيراميدز قبل مواجهة الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز استقبالا هائلا من جانب الجماهير التنزانية التي تواجدت في مدينة كيجالي برواندا، وقبل انطلاق تدريب بيراميدز الأول استعدادا لمواجهة فريق نادي الجيش في إطار لقاءات دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي الجيش الرواندي في الرابعة من مساء الأحد على استاد بيلي كيجالي وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري الأبطال.

ويتواجد جمهور تنزانيا بكثافة في كيجالي لدعم فريق يانج أفريكانز الذي يواجه نظيره المريخ السوداني في إطار دوري الأبطال هناك، حيث كان فيستون ماييلي هو هداف نادي يانج أفريكانز وأفضل لاعبي الفريق وهداف النادي في النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية التي وصل فيها الفريق التنزاني للنهائي.

والتف الجمهور حول ماييلي لالتقاط الصور التذكارية معه وتدخل الأمن لإخراج اللاعب بصعوبة بالغة ليشارك في التدريبات.