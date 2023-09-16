شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يخسر السوبر الأفريقي بالهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الاهلي بطولة السوبر الأفريقي بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية .

وأدار المباراة ، الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو وعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتولت الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR وعاونها المغربي عادل زوراق.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو في الهجوم.

بداية المباراة جائت حماسية للغاية ولم يستمر "جس النبض" سوى لحظات بعدها كاد اتحاد العاصمة يثسجل هدفاً مُبكراً في الدقيقة الثانية لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الموقف ببراعة قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة عن طريق الشحات وكهربا لكنها تضييع.

واصل الأهلي الضغط وسدد امام عاشور كرة قوية أمسك بها حارس الفريق الجزائري وتدخل كهربا وسدد الكرة في شابك اتحاد العاصمة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي أحتكاك كهربا بحارس الفريق الجزائري بعدما أمسك بالكرة.

تواصلت الإثارة في ملعب المباراة وتألق الشناوي مرة أخرى وتواصل الأداء القوي من الفريقين، ومرر كهربا كرة خطرة الى رضا سليم الذي توغل بين دفاع الفريق الجزائري لكنه سددها في جسد حارس اتحاد العاصمة.

الاهلي فرض سيطرته على اللقاء وطالب كهربا باحتساب ضربة جزاء بعدما تمت عرقلته في منطقة جزاء الفريق الجزائري لكن الحكم الجابوني بيير جيسلان رفض طلب كهربا واشهر له بطاقة صفراء.

وسدد رضا سليم كرة قوية تصدى لها حارس الفريق الجزائري ، لترتد بهجمة خطرة للأخير ينقذها دفاع الأهلي ، وهدأ أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ما سمح للفريق الجزائري للسيطرة على المباراة وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأحد لاعبي اتحاد العاصمة الذي طالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه بدعوى عرقلة أحد لاعبي الفريق الجزائري في منطقة جزاء الأهلي.

واستدعى حكم الفار ، نظيره حكم اللقاء للبت في عرقلة لاعب الفريق الجزائري من مروان عطية ، وبعد اللجوء لتقنية الفار في الدقيقة 40 أحتسب الحكم ضربة جزاء للفريق الجزائري سدد منها زين الدين بلعيد الهدف الأول للفريق الجزائري في الدقيقة 42، ونشط أداء الأهلي بعد هدف الفريق الجزائري لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل الجزائري بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط أهلاوي وتعرض رضا سليم للعرقلة في منطقة جزاء الفريق الجزائري لكن الحكم الجابوني رفض احتساب ركلة جزاء للأهلي .

حاول الأهلي تسجيل هدف التعادل لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ذلك ، وسدد علي معلول ضربة حرة مباشرة سهلة في يد الحارس الجزائري ، ودفع كولر بالثنائي صلاح محسن وبيرسي تاو بدلاً من مروان عطية و رضا سليم.

واشهر الحكم الجابوني بطاقة صفراء لأحد لاعبي الفريق الجزائري نتيجة الخشونة مع كهربا ، وفي أخر 10 دقائق شارك أفشة وطاهر محمد طاهر بدلاً من ، امام عاشور وحسين الشحات، وضغط الأهلي بقوة مع هجمات مرتدة خطرة للفريق الجزائري وشارك ياسر ابراهيم في أخر 5 دقائق بدلاً من كهربا.

حاول الاهلي العودة للمباراة وضغط لكن دون خطورة حقيقة في ظل عدم ظهور معظم اللاعبين بمستواهم وأهدر لاعبي الفريق الجزائري الوقت إلى أن ينتهي اللقاء بخسارة الأهلي بهدف نظيف.