شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 9 / 2023 فى مقدمتها ، الاهلي يخسر السوبر الأفريقي بالهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السعودية

الاهلي يخسر السوبر الأفريقي بالهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السعودية

خسر الاهلي بطولة السوبر الأفريقي بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية .

الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل

تنتهى مباريات الدور الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد أحد يومى 3 أو4 ابريل المقبل، وفقا للجدول الذى أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم.

رسميا.. إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للأبطال من 24 إلى 29 ديسمبر

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

اتحاد الكرة يُحدد 8 نوفمبر موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 8 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023، وتقام المباراة فى تمام السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

الزمالك يواجه أرتاسولار بالزى الأزرق.. ودعوات للجالية المصرية بتنزانيا

عُقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها غدا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سفير مصر بتنزانيا: نثق فى فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية

أعرب شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا عن سعادته بتواجد فريق الزمالك في دار السلام حاليا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك: مستعدون لمواجهة أرتا سولار على النجيل الصناعى ونثق فى اللاعبين