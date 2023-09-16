شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يحتل المركز الـ41 في التصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب كرة السلة رجال بقيادة الكندى روى رانا المركز الـ41 عـالـمـيا بعد الأداء المميز في كأس العالم التى أقيمت بالفلبين.

وقفز منتخب السلة 14 مركزًا في التصنيف العالمي لكرة السلة ، حيث كان فى المركز الـ55 قبل المشاركة فى المونديال حتى أصبح بالمركز ال41. بعد انتهاء المشاركة بالمونديال

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86، حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35 وحاول منتخب مصر تقليص الفارق فى الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي أنتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

بهذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي فى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.