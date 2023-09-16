شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد ميهوب حارس المحلة فى آخر صفقاته الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الحارس أحمد ميهوب قادما من صفوف نادي غزل المحلة، في آخر الصفقات الصيفية، في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز، لدعم فريق الكرة الأول بمجموعة من العناصر المهمة استعدادا للموسم الجديد.

ونجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة عمرو بسيوني، في إنهاء الأمور الخاصة بضم أحمد ميهوب لدعم مركز حراسة المرمى في ظل مشاركات عديدة تنتظر الفريق في الموسم الجديد.

ويعد موهوب من العناصر المميزة والتي لفتت الأنظار في الموسم الماضي، حيث يبلغ الحارس 27 عاما بدأ مشواره في نادي سمسطا قبل أن ينضم لوادي دجلة ثم لافيينا، وغزل المحلة، قبل أن يتمم انتقاله لنادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية.

ونجح بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية، التعاقد مع كلاً من: محمد رضا "بوبو" قادما من فيوتشر، محمود مرعي قادما من فيوتشر، مهند لاشين قادما من فيوتشر، فيستون ماييلي قادما من يانج أفريكانز التنزاني، محمد عادل "أمو" قادما من مصر للمقاصة، يوسف أسامة نبيه قادما في صفقة انتقال حر، سيف فاروق جعفر قادما في صفقة انتقال حر.