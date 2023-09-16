شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. لاعب يرفض الاحتفال بالهدف ويكتفى بـ"ربنا يشفيكى يا أمى" والان مع تفاصيل الخبر
وقال اللاعب فى برنامج كاييتانو الذى يذاع على قناة اون انه رفض الاحتفال بسبب مرض والدته للنها مريضة ، وانه فور اختياره للمشاركة في البرنامج اتصل بها ليفرحها،وكشف انه يتمنى ان يكون لاعب كبير لتزيد فرحة والدته
وأضاف يوسف محمد انه يعمل فى أحد المزارع بمحافظته ليعتمد على نفسه ويشترى لوالدته ماتريد وقت مرضها
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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