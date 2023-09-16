شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. لاعب يرفض الاحتفال بالهدف ويكتفى بـ"ربنا يشفيكى يا أمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض يوسف محمد لاعب برنامج كابيتانو مصر الاحتفال بالهدف الذى أحرز فى ثانى ايام الموسم الثانى حيث اكتفى بخلع التيشيرت،حيث كان اللاعب يرتدى تحت قميص المباراة تيشيرت مكتوب عليه'ربنا يشفيكى يا امى"

وقال اللاعب فى برنامج كاييتانو الذى يذاع على قناة اون انه رفض الاحتفال بسبب مرض والدته للنها مريضة ، وانه فور اختياره للمشاركة في البرنامج اتصل بها ليفرحها،وكشف انه يتمنى ان يكون لاعب كبير لتزيد فرحة والدته

وأضاف يوسف محمد انه يعمل فى أحد المزارع بمحافظته ليعتمد على نفسه ويشترى لوالدته ماتريد وقت مرضها

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.