شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 15/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 15/ 9/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها.. الزمالك يواجه أرتاسولار بالزى الأزرق.. ودعوات للجالية المصرية بتنزانيا، واتحاد الكرة يُحدد 8 نوفمبر موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر.

الزمالك يواجه أرتاسولار بالزى الأزرق.. ودعوات للجالية المصرية بتنزانيا

عُقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها غدا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد الكرة يُحدد 8 نوفمبر موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 8 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023، وتقام المباراة فى تمام السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

بيراميدز يواجه الزمالك 21 سبتمبر فى الأسبوع الأول فى الدورى بالدفاع الجوى

يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024، يوم 21 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.

رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدورى

قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة العاشرة من الدور الأول لمسابقة الدورى، فى نسختها الجديدة.

أوسوريو يخطط للدفع بـ محمود علاء وأوباما فى تشكيل الزمالك أمام بطل جيبوتى

يخطط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للبدء بالثنائى محمود علاء ويوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" أساسيان فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها فى الرابعة عصر غد السبت على ملعب عزام بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

النجيل الصناعى فى تنزانيا يدفع أوسوريو لتغيير خطة تدريب لاعبى الزمالك

لجأ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تغيير خطة تدريب لاعبى الفريق الأبيض فى مران اليوم، بسبب النجيل الصناعى على ملعب عزام بتنزانيا.

أوسوريو يضع خطة عبور بطل جيبوتى مع معاونيه في الزمالك

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام في تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأرتاسولار بالكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتى في الرابعة عصر غد السبت على ملعب عزام تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

10 صور ترصد كواليس مران الزمالك الأخير بتنزانيا قبل موقعة أرتا سولار

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عزام بتنزانيا استعدادا لمواجهة،أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها فى الرابعة عصر غدا السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سفير مصر بتنزانيا: نثق فى فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية