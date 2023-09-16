إلغاء هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة الجزائري .. حكم مصري سابق : قرار الحكم صحيح

الشارقة - اميمة ياسر - علق الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، على إلغاء الحكم الجابوني بيير جيسلان، هدفًا للأهلي سجله محمود كهربا في شباك اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وقال «جريشة»: «قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف لاعب الأهلي كهربا؛ إذ أن الخطأ موجود، لاسيما أن الكرة كانت تحت سيطرة الحارس، وتدخل كهربا وحصوله على الكرة خطأ، لانها تحت سيطرة المنافس، وتدخل الفار كان صحيحا، وطلب منه استكمال اللعب بشكل طبيعي».

وأكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة : «حكم اللقاء صاحب شخصية قوية، وناجح في السيطرة على اللقاء حتى الآن».

وسجل كهربا كهربا هدفا في الدقيقة السابعة، لكن الحكم ألغاه بداعي خطأ على لاعب الأهلي، لصالح حارس اتحاد العاصمة.