شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العاصمة يتوج بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق «اتحاد العاصمة» الجزائري، الجمعة، بلقب كأس السوبر الأفريقي لموسم 2023، عقب فوزه على الأهلي المصري بهدف نظيف في مبارتهما التي استضافها ملعب الملك فهد مدينة الطائف السعودية.

وهذا اللقب القاري الثاني بتاريخ النادي العاصمي، بعدما توج قبل أشهر بلقب كأس الاتحاد الافريقي، ويدين بالفضل إلى مدربه عبد الحق بنشيخة الذي توج باللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما قاد نهضة بركان المغربي إلى اللقب في الموسم الماضي إلى منصة التتويج على حساب مواطنه الوداد (2-صفر)، فضلاً عن منح الفريق العاصمي اللقب القاري الثاني في تاريخه.