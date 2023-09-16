شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم الثنائي كايو وغوستافو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلنت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء، التعاقد مع الثنائي البرازيلي كايو إدواردو قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، ومواطنه غوستافو سيلفا على سبيل الإعارة وقيدهما في فئة المقيمين.

تم توقيع العقود بحضور أحمد حسن الزعابي نائب رئيس شركة الكرة ومشرف الفريق الأول الذي أثنى على اللاعبين وتمنى لهما التوفيق وأن يكونا إضافة قوية لكتيبة «النمور».

ولم تحسم إدارة كلباء ملف المدافع الذي سيحل بديلاً للبرتغالي إيفانيلدو فيرنانديز الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة.