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كلباء يضم الثنائي كايو وغوستافو

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلنت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء، التعاقد مع الثنائي البرازيلي كايو إدواردو قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، ومواطنه غوستافو سيلفا على سبيل الإعارة وقيدهما في فئة المقيمين.

تم توقيع العقود بحضور أحمد حسن الزعابي نائب رئيس شركة الكرة ومشرف الفريق الأول الذي أثنى على اللاعبين وتمنى لهما التوفيق وأن يكونا إضافة قوية لكتيبة «النمور».

ولم تحسم إدارة كلباء ملف المدافع الذي سيحل بديلاً للبرتغالي إيفانيلدو فيرنانديز الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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