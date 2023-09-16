شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قفز الحواجز يتألق في بطولتي ألمانيا وبلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز نتائج مميزة في بطولتي «بادربورن» بألمانيا، و«لير» ببلجيكا، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين، من 23 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل.

توجه فرسان منتخب الإمارات بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعم المنتخب في استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الألعاب الآسيوية وأولمبياد باريس. كما أثنوا على الرعاية اللامحدودة خلال السنوات الماضية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والتي توجت بالإنجازات المتواصلة في السنوات الماضية، والتأهل إلى الأولمبياد.

ويقام معسكر المنتخب الحالي في ألمانيا بدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتمكن فرسان الإمارات من التفوق في بطولة «ليير» ببلجيكا فئة الثلاث نجوم، بفوز الشيخ علي القاسمي ومحمد الهاجري ومحمد الرميثي، بالمراكز الأولى في أشواط الحواجز بارتفاع 140 سم، ونال عمر المرزوقي المركز الثالث لفئة الخيول الصغيرة، والمركز الثاني في شوط بارتفاع 140 سم، وعبدالله المري المركز الخامس في شوط الجائزة الكبرى. وتابع منتخب الفرسان تفوقه في بطولة «بادربورن» فئة النجمتين، بفوز محمد الهاجري بالمركز الأول بحواجز يبلغ ارتفاعها 135سم، كما حصد سالم السويدي المركزين الأول والثاني في شوط الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، ومحمد الرميثي المركز الأول بحواجز يبلغ ارتفاعها 140 سم، وعبدالله المري المركز الأول في نهائي «الخيول الصغيرة» عمر 7 سنوات، والرابع في فئة عمر 6 سنوات، وعمر المرزوقي المركز الثالث في شوط الجائزة الكبرى.