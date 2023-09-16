شكرا لقرائتكم خبر عن «الحطاب» يطارد كأس الوثبة في مضمار لنجفيلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار لنجفيلد بارك في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 55» لمسافة 2600 متر، بمشاركة 8 خيول تتنافس على الجائزة المالية البالغة 4 آلاف جنيه إسترليني، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتصدر المنافسة الجواد «الحطاب» لجاي كيلواي، والمدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، الفائز في آخر مشاركة لمسافة الميل وربع الميل، بفارق 3.25 طول، بمضمار باث وهو المرشح الأوفر حظاً، وتصنيفه 47، وينافسه «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة إدوارد ريس، الذي حقق فوزين من إجمالي 29 مشاركة، وتصنيفه 46.

وينافس على اللقب أيضاً «هيريتاج فالنتينو» للسيدة آر بي سكيبر، بإشراف جيمس أوين وقيادة جيمي جابيني الفائز من قبل، على غريمه «الجواهر»، وتصنيفه 49، و«ألوف» البالغ تصنيفه 45، والذي حل ثالثاً عن «الحطاب» في آخر مشاركة، في حين يمثل «كاياك» صاحب المركز السادس عن «الحطاب» مالكه ومربيه ومدربه جين هاريس.