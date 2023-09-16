شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: جائزة القوارب الشراعية تثبت ريادة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، باستضافة أبوظبي لإحدى جولات بطولة العالم للقوارب الشراعية للمرة الأولى «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»، خاصة أن البطولة تعد من المسابقات الأشهر والأكبر على مستوى العالم، في فئة الشراع الحديث.

وأعلنت مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، استضافة الجولة 13 و14 يناير المقبل، بالشراكة بين شركة مبادلة للاستثمار الشريك العالمي لسلسلة سباقات «sail GP».

وأكد سالم الرميثي، أن استضافة أبوظبي للحدث الضخم والكبير، تثبت دائماً التفوق والريادة للعاصمة، في جذب واستضافة أكبر البطولات وأشهرها في المجالات كافة.

وقال: «نرتبط في الإمارات ارتباطاً كبيراً بالبحر، ومن المعروف أننا أهل بحر بالدرجة الأولى، ولذلك، فإن استضافة الحدث يأتي ترسيخاً للمحبة والاعتزاز الكبير بالرياضة البحرية، والتي تعنى بالشراع بمختلف أنواعه».

وأضاف: «في انتظار الجماهير لحظات جميلة من الإثارة والمتعة عبر البطولة، في يناير المقبل، فنحن على موعد مع منافسة قوية وتحدٍ كبير، خاصة أن سرعات القوارب المشاركة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وهو رقم قوي لهذه الفئة من القوارب الشراعية».

ووجه الرميثي، الشكر إلى «مبادلة» ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيداً بإقامة البطولة التي تسهم في جذب الآلاف من الحضور ومحبي الرياضة للحضور إلى العاصمة أبوظبي، في توقيت إقامة المسابقة.

يذكر أن اللجنة المنظمة، طرحت العديد من فئات التذاكر للجمهور، وبخيارات متنوعة، من أجل متابعة البطولة.

وتنظم البطولة عبر سباقات فئة «قوارب F50»، وهي من السباقات التي تعتمد على التكنولوجيا بدرجة كبيرة، من خلال عملية إطلاق المنافسة، ومتابعة النتائج طوال السباق، وعلى الرغم من اعتماد السباق على تسجيل المراكز، والتقدم عبر التقنيات الحديثة، فإن النتائج يتم تحديدها عبر المهارة والقدرة لأصحاب الطاقم الفائز، وتعد «قوارب F50» من الأغلى في «القوارب الشراعية»، لما تملكه من مواصفات فنية عالية وكبيرة.