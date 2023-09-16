شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مثيرة بين الشارقة ومليحة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يلتقي في الخامسة من مساء اليوم السبت، فريقا الشارقة ومليحة في نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد، وستكون المباراة على ملعب صالة نادي الشارقة بعد اتفاق طرفي المواجهة.

وكان «ملك اليد» تأهل إلى النهائي بالعلامة الكاملة متربعاً على صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على شباب الأهلي 21-18 في الجولة الأولى وعلى الوصل 25-19 في الجولة الثانية وعلى دبا الحصن 33-16 في الجولة الثالثة.

يذكر أن الشارقة يعد هو المسيطر على منصة البطولات في اللعبة في السنوات الماضية، وهو حصد كل البطولات عن جدارة واستحقاق من واقع الاهتمام الإداري وتميز لاعبيه، وكذلك الاهتمام بلاعبي المراحل السنية.

وكان مليحة قد وصل النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية بالفوز على النصر 24-19 في الجولة الأولى والتعادل مع الجزيرة في الجولة الثانية 25-25 والفوز على العين في الجولة الثالثة 28-20.

ويعد مليحة «الحصان الأسود» في كرة اليد منذ ميلاده وقد سبق له الفوز ببطولة الجزيرة الودية الدولية وحل وصيفاً للعين في بطولة كأس الإمارات قبل سنوات وأيضاً كان وصيفاً للشارقة بعدما خسر نهائي كأس الإمارات في المباراة التي أقيمت في خورفكان الموسم الماضي، كما يعد من الفرق المميزة التي سطرت تاريخاً متميزاً من خلال المحافظة على البقاء في الواجهة في مسابقات لعبة الأقوياء.

