شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في افتتاح الجولة الثانية بدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تُقام اليوم 4 مباريات في افتتاح الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يستهلها العروبة بلقاء مسافي عند الساعة 5:35 مساء، ويلعب جلف يونايتد مع دبا الحصن في ملعب شباب الأهلي بالعوير، ويلتقي جلف إف سي مع العربي في ملعب الأخير، فيما يستقبل الظفرة ضيفه الحمرية عند الساعة 5:50 مساء، على أن تستكمل مباريات الجولة، مساء الأحد بأربعة لقاءات تجمع الذيد مع دبا الفجيرة، والتعاون مع مصفوت، ويونايتد مع الفجيرة، وسيتي مع الرمس، فيما يخلد الجزيرة الحمراء للراحة.

وكانت مواجهات الجولة الأولى التي اتسمت بالقوة والإثارة، وشهدت تسجيل 20 هدفاً، حيث حضرت نتيجة الفوز في 6 مباريات فيما خيم التعادل على مباراتين، وكان لمصفوت النصيب الأكبر من الأهداف عبر الفوز 4-2 على الوافد الجديد يونايتد، تلاه العربي القيواني الذي تصدر المشهد الأول بالفوز على جلف يونايتد 3-صفر، فيما كسب العروبة قمة الجولة الأولى على حساب مضيفه دبا الحصن 2-صفر، والفجيرة على سيتي بنفس النتيجة، والحمرية على جلف إف سي 3-1، والرمس على الذيد 1-صفر.

كما لم تخل الجولة الأولى من المفاجآت التي تمثلت في فقدان فريق الظفرة نقطتين في بداية المشوار إثر التعادل 1-1 أمام مضيفه الجزيرة الحمراء، فيما أشهر حكام الجولة 29 بطاقة صفراء، وتصدرت الحكمتان أمل جمال وخلود الزعابي مشهد انطلاق موسم الهواة، بوصفهما أول مواطنتين تظهران في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، عندما شاركت الأولى كحكم مساعد والثانية حكماً رابعاً في مباراة الحمرية وجلف إف سي، وتمكنتا من الظهور بشكل جيد.