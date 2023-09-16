شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يكرم الفائزين في «عطلتنا غير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج مجلس الشارقة الرياضي، الفائزين في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، التي أقيمت نسختها التاسعة في الفترة من 10 يوليو إلى 3 أغسطس الماضيين بمشاركة 20 نادياً ومؤسسة، للمراحل السنية ما بين 7 سنوات إلى 12 سنة، و13 إلى 17 سنة للجنسين.

أقيم حفل التكريم في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وشهده عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية، إضافة إلى مديري الإدارات والأقسام والموظفين بالمجلس والأندية وأعضاء لجنة صيف الشارقة الرياضي.

برنامج الحفل

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، وكلمة عيسى هلال الحزامي، ومن ثم عرض لمقتطفات من الفعاليات والأنشطة التي شهدتها النسخة التاسعة من عطلتنا غير، وكلمة من ياسر عمر الدوخي، وتم بعدها تكريم الشركاء والداعمين وهم: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة الشارقة للمتاحف ومركز صحارى للتسوق، كما تم تكريم الأندية المشاركة وهي: الشارقة الرياضي،الحمرية، البطائح، مليحة، المدام، خورفكان، الذيد، اتحاد كلباء، دبا الحصن، الثقة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة الثقافي للشطرنج، الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الشارقة للسيارات القديمة، الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الشارقة للفروسية والسباق، الشارقة للصقارين، منطقة نحوه، ونادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو.

تكريم الفائزين

كما تم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة لصيف الشارقة الرياضي ومن ثم تكريم الفائزين في المراكز الأولى، حيث قام عيسى هلال ومعه عبدالملك جاني وياسر الدوخي بتسليم الدروع للمتوجين، حيث فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول على صعيد الأندية التخصصية، فيما حصل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على المركز الثاني، ونادي الثقة للمعاقين على المركز الثالث.

أما على مستوى الأندية الرياضية، فقد حصل نادي خورفكان على المركز الأول، فيما حل نادي مليحة في المركز الثاني، بينما حصل نادي دبا الحصن على المركز الثالث، كما حصل نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو على جائزة المشاركة المتميزة، حيث قدم أعمالاً وأنشطة مميزة، أما بالنسبة لجائزة التفوق العام، فقد فاز بها نادي الحمرية، وهي تعد أعلى فئة من الفئات المحددة للجوائز، وذلك لتميزه كل عام في تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات للبرنامج، وقد بذل فريق العمل جهوداً مميزة توجت بحصول النادي على هذه الجائزة من خلال التقييمات التي تشمل ملف الترشيح، الزيارات الميدانية.

وفي كلمته أشاد عيسى هلال بالنجاح الذي تحقق للبرنامج الصيفي، وأكد أن الفعالية تترجم واحدة من أهم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بخصوص الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ، وتوفير أفضل الوسائل لإعداد وتأهيل أبناء الشارقة، وشكر كل الذين أسهموا في نجاح الفعالية من فرق العمل بالمجلس، وكذلك المؤسسات والجهات الراعية والداعمة، مؤكداً أن المواهب التي برزت ستحظى بعناية ورعاية المجلس.

أرقام قياسية

وبدوره أثنى ياسر عمر الدوخي، على نجاح الفعالية واستشهد بلغة الأرقام، مشيراً إلى مشاركة 2781 منتسباً مثلوا 20 نادياً ومؤسسة، بزيادة 531 مشاركاً عن النسخة السابقة، وقال إن لجنة التقييم قامت ب 26 زيارة ميدانية للأندية قبل إعلان النتائج، كما أننا شهدنا 1223 نشاطاً في مختلف الأندية، وهو أيضاً رقم قياسي جديد مقارنة بالعام السابق الذي شهد 500 نشاط، علاوة على تنظيم أربعة مسابقات مشتركة.

وأضاف: كانت سعادتنا كبيرة بتلك الباقة التي شملت فعاليات رياضية وترفيهية ودينية وتعليمية وتوعوية، بجانب الورش والرحلات والندوات الثقافية التي ما كانت لتصادف النجاح لولا جهود فريق العمل ومشاركات الأندية ودعم الجهات والمؤسسات.