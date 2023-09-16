ليفركوزن يخطف تعادلا دراميا من بايرن ميونخ في معقله

المنامة - ياسر ابراهيم - نجح باير ليفركوزن في إجبار مضيفه بايرن ميونخ على تعادل درامي (2-2) في مباراة جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

سجل هاري كين هدف تقدم بايرن في الدقيقة السابعة قبل أن يعادل أليخاندرو جريمالدو النتيجة لليفركوزن (ق 24)، لكن الفريق البافاري سجل هدفا قاتلا عن طريق ليون جوريتسكا (ق 86) قبل أن يأتي الرد من كتيبة المدرب تشابي ألونسو إزيكويل بالاسيوس بهدف التعادل (ق 90+4).

التعادل أبقى الوضع كما كان قبل المباراة، إذ استقر ليفركوزن في صدارة الترتيب بوصوله للنقطة العاشرة، متفوقا على بايرن بفارق الأهداف.