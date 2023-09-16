وائل جمعة: الأهلي استحق خسارة السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى وائل جمعة، أن النادي الأهلي استحق الخسارة اليوم من اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت بالسعودية، للمنافسة على لقب السوبر الإفريقي.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أثناء وجوده في الاستديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت4"، أن خسارة الأهلي سببها تفوق المدير الفني لاتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، وتسرع لاعبو الأهلي في إنهاء الهجمات.

وأشار إلى أن، عدد من اللاعبين بالنادي الأهلي كانوا بعيدًا عن مستواهم المعتاد، أمثال، محمد هاني، حسين الشحات، على عكس أداء رضا سليم الذي لم يكن يستحق التغيير.

خسر النادي الأهلي السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل، أحرزه زين الدين بلعيد في الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول.