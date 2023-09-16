"يخذلك الجميع حتى الأهلي".. كيف علق جمهور الأحمر على خسارة السوبر الإفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت جماهير النادي الأهلي على خسارة الفريق بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي (x) تويتر سابقًا.

وكتب أحمد جمهور النادي الأهلي تعليقا ساخرًا: "قد يخذلك الجميع حتى الأهلي"، وأضاف آخر تعليقا حول أداء اللاعبين وحكم المباراة: "شوط أول بطله الحكم وشوط ثاني كشف إن في لاعبين مكملين في الأهلي مكنش ينفع يكملوا أساسا، بالإضافة لواحد مكانش ينفع يجي الأهلي ولا هينفع"، وأضاف آخر تعليقا: "الأهلي شرب مقلب من مقالب الكورة القبيحة، بضربة جزاء وتحكيم مستفز وفاشل وسوء حظ وأغلب الفريق بعيد عن مستواه، الاستحواذ والفرص ولك ده لا يعني شيء، بطولة راحت، في توقيت مهم علشان تكون حافز لموسم جديد تاريخي".

سجل هدف اتحاد العاصمة الجزائري الوحيد زين الدين بلعيد في الدقيقة 40 من شوط المبارة الأول، وحاول الأهلي إدراك التعادل في شوط المباراة الثاني لكن دون جدوى لتنتهي المباراة.