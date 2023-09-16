"كهربا يستحق الطرد".. خبير تحكيمي يعلق على ركلة جزاء اتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، على الحالات التحكيمية التي أثارت جدلا في لقاء الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

قال ياسر عبد الرؤوف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إلغاء هدف كهربا أمام اتحاد العاصمة الجزائري قرار صحيح، فتدخل كهربا مع الحارس كان يستحق بالفعل احتساب مخالفة ضده".

وأضاف: "كهربا يستحق الحصول على ركلة جزاء، بعد دفعه داخل منطقة جزاء اتحاد العاصمة ولكن حكم المباراة قام بإتاحة الفرصة، ولا يوجد إتاحة فرصة وهناك ركلة جزاء مستحقة، وكان لابد أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويؤكد وجود ركلة جزاء".

واختتم: "رضا سليم لم يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة، وركلة جزاء اتحاد العاصمة التي تم احتسابها على مروان عطية صحيحة، ومحمود كهربا كان يستحق الحصول على إنذار ثان ويتم طرده بسبب الاعتراض المبالغ فيه على حكم اللقاء".