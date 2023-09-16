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مارسيل كولر: فوزنا بكل البطولات العام الماضي يمكن أن يحدث تشبعا للاعبين

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محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رأيه في هزيمة السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة وأداء اللاعبين الجدد.
خسر النادي الأهلي بطولة السوبر الإفريقي، من نادي اتحاد العاصمة بنتيجة 1/0.
قال كولر في تصريحات عقب المباراة: "إمام عاشور ورضا سليم قدموا مباراة جيدة، نحتاج أن يأخذوا فرصة أكبر ومع الوقت سيكونوا أفضل".
أضاف: "تعاقدنا مع مهاجم لم يشارك اليوم لظروف القيد، فلسفتي كل لاعب يستطيع إحراز الأهداف".
أتم كولر: "رغم الحزن لخسارة اللقب لكن قد تكون مفيدة، فوزنا بكل البطولات العام الماضي من الممكن أن يحصل لدى اللاعبين تشبع".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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