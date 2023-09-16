بعد هزيمة الأهلي.. أحمد فتوح ينشر هذه الصورة ويعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

شارك أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" لحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بعد انتهاء مباراة الأهلي التي خسر فيها السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

أحرز هدف اتحاد العاصمة الوحيد في المباراة، في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

علق لاعب النادي الأهلي، وائل جمعة، أثناء وجوده في الاستديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت4" على الهزيمة، قال، إن خسارة الأهلي سببها تفوق المدير الفني لاتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، وتسرع لاعبو الأهلي في إنهاء الهجمات.