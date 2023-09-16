الفنان أحمد سلامة يشعل انتخابات الزمالك بعد جولته مع أحمد زادة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أحمد سلامة على مؤازرة أحمد هاني زادة المرشح لعضوية نادي الزمالك تحت السن حيث اصطحبه في جولة مطولة داخل مقر النادي بين أعضاء الجمعية العمومية لدعم أحمد هاني في الانتخابات المقبلة المقررة 20 أكتوبر المقبل.

ودعى الفنان أحمد سلامة الأعضاء لدعم أحمد هاني زادة من أجل الفوز بمنصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك مؤكدا أنه كأحد أعضاء الجمعية العمومية فخور بتجربة الشباب التى يمثلها أحمد هاني والذي حقق نتيجة مرضية في الانتخابات الماضية رغم كافة الظروف الصعبة التي واجهها.

وانضم أحمد هاني لقائمة فاروق جعفر بعدما حضر معه الندوة الرسمية الأولي بمقر النادي أمس الأول بحضور حسن شحاته ورموز ونجوم النادي.

وخطف الفنان أحمد سلامة وأحمد هاني الأضواء داخل النادي وخلال الجولة حيث حرص أعضاء الجمعية العمومية على التقاط الصور التذكارية.

ووجه أحمد هاني زادة المرشح لمنصب العضوية تحت السن الشكر للفنان أحمد سلامة على دعمه وحرص على تواجده اليوم وسط الأعضاء مؤكدا أنه سعيد بالشعبية الجارفة للفنان بين الأعضاء ووجه شكره لأعضاء الجمعية العمومية على الدعم في الانتخابات وتمنى أن يكون أهلا لثقتهم في الانتخابات المقبلة.