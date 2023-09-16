شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولة العالم للمصارعة بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واسفرت قرعة المصارعة الحرة عن مواجهة جمال عبد الناصر مع لاعب المغرب، وعمرو رضا مع لاعب النكسبك، ومحمد حبر مع لاعب بلغاريا، بينما يلعب ضياء جودة مع لاعب اسبانيا

وغادرت اليوم الجمعة، سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة إلى صربيا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم، التى تقام فى الفترة من 16. إلى 24 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تخوض سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافساتها فى بطولة العالم يوم 19 سبتمبر الجارى.

وتعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيا.

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.