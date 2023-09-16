شكرا لقرائتكم خبر عن "الرابعة والسابعة" توقيت مباريات الدوري الممتاز بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المحترفة الساعة الرابعة و السابعة موعدًا لمباريات الدور الأول للدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 – 2024 .

وينطلق الدوري الممتاز يوم 18 سبتمبر الجاري بمباراة طلائع الجيش و البنك الأهلي في الرابعة عصرًا.

تنتهى مباريات الدور الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد أحد يومى 3 أو4 ابريل المقبل، وفقا للجدول الذى أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم.

ويختتم الدور الأول بالدورى المصرى الجديد بمباراتى الزمالك وبلدية المحلة فى التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى ، وفيوتشر مع الأهلى أحد يومى 3 أو 4 ابريل المقبل.

وحددت رابطة الأندية المحترفة السابعة مساء الخميس 15 فبراير المقبل موعداً لإقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدور الأول للدورى والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.