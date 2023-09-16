شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج رجل مباراة السوبر الإفريقي.. ويؤكد: الجائزة دون تحقيق اللقب لا تعنى شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي على جائزة رجل مباراة السوبر الإفريقي والتي خسرها فريقه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد بمدينة الطاف السعودية.

وعلق ديانج على فوزه بالجائزة خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت أتمنى تحقيق الفوز، تحقيق جائزة رجل المباراة ، الحصول على هذه الجائزة دون تحقيق اللقب لا يعني لي شيئا".

ويرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن أداء فريقه الهجومي في السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري لم يكن أقوى بشكل يمنح الفريق التفوق في اللقاء، متمنيا أن يظهر فريقه بشكل جيد في بداية الدوري المصري.

قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الإفريقي: "تسببنا في ركلة جزاء بسبب تأخر مروان عطية في قراره في جزء من الثانية، ولم أر في حياتي اتاحة فرصة في احتساب ركلة جزاء".

تابع: "تمكننا من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن لم يشارك في مباراة السوبر بسبب وجود أزمة في القيد، وطالما جاءت فرصة للمهاجم لابد أن نحرز منها أهداف وكنا أقوى هجوم بهذه المجموعة من اللاعبين، ومتأكد أننا سنصل إلى نفس المستوى الذي كنا عليه ولكن البداية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا".

أوضح كولر: "ينتابنا الحزن بسبب الهزيمة وخسارة لقب في بداية الموسم، ولكن قد تكون شيئا مفيدا لتكون سببا في استفاقة الفريق وكان من الممكن حدوث حالة من التعالي ويعد هذا الهدف بمثابة قلم لنستفيق ونعمل حتى نصل لما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وسيكون الموضوع اصعب وبحاجة إلى جهد مضاعف في الموسم الماضي".

شئدد: "سأبدأ التدخل بشكل عنيف وان الأمور لا تسير لوحدها ولكن ببذل الجهاد والعرق، مشيرا إلى أن: "تأخر التغييرات ليست لها علاقة بالخسارة ولا يضمن أحد أن لو كنت أجريت تغييرات مبكرة سأفوز بالمباراة، واليوم كانت قوتنا في الناحية اليمنى أكثر من اليسرى ولا نعتمد على جبهة واحدة".

وعن مشاركة الصفقات الجديدة بشكل أساسي في السوبر الإفريقي، أكد: "اللاعبين الجدد قدموا مستوى جيد للغاية في الشوط الأول، حيث أن رضا صنع خطورة في أكثر من فرصة وإمام عاشور ظهر بشكل جيد، ولكن لم يحصلوا على السرعة الخاصة بنا أو يدخلوا الرتم الخاص بنا ومع الوقت سينسجموا مع الفريق خاصة إمام عاشور العائد من الإصابة بعد غياب طويل قرابة 4 شهور".