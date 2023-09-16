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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد 17 مباراة للزمالك فى الدورى والبداية مع بيراميدز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف مواعيد 17 مباراة ببطولة الدورى الممتاز في الموسم الجديد بعد تحديدها من قبل رابطة الأندية المحترفة صباح اليوم الجمعة وجاءت كالتالى...الجولة الأولى
الزمالك × بيراميدز في الساعة "7 " مساء يوم الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.الجولة الثانية
الزمالك × المقاولون في الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر على استاد القاهرة الدولى.الجولة الثالثة
الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.الجولة الرابعة
الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء يوم السبت 21 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.
من الجولة الأولى للرابعة
الجولة الخامسة
الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر على استاد المقاولون العرب.الجولة السادسة
الزمالك × زد في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.الجولة السابعة
الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.الجولة الثامنة
الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .الجولة التاسعة
الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.الجولة العاشرة
الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة .
من الجولة الخامسة للعاشرة
الجولة الحادية عشر
الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.
الجولة الثانية عشر
الزمالك × فاركو مؤجلالجولة الثالثة عشر
الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.الجولة الرابعة عشر
الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.الجولة الخامسة عشر
الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.الجولة السادسة عشر
الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.الجولة السابعة عشر
الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.
من الجولة 11 للجولة 17
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