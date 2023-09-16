شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد 17 مباراة للزمالك فى الدورى والبداية مع بيراميدز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف مواعيد 17 مباراة ببطولة الدورى الممتاز في الموسم الجديد بعد تحديدها من قبل رابطة الأندية المحترفة صباح اليوم الجمعة وجاءت كالتالى...

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز في الساعة "7 " مساء يوم الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.

الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون في الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء يوم السبت 21 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.



من الجولة الأولى للرابعة

الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر على استاد المقاولون العرب.

الجولة السادسة

الزمالك × زد في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .

الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.

الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة .



من الجولة الخامسة للعاشرة

الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.

الجولة الثانية عشر

الزمالك × فاركو مؤجل

الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.

الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.

الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.

الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.

الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.