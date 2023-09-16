شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس يواجه أوروجواى فى كأس ديفيز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخبنا الوطنى للتنس للرجال اليوم السبت ، مباراة أمام مضيفه أوروجواى بالعاصمة مونتفيدو ضمن منافسات المجموعة الثانية العالمية لكأس ديفيز.

ويضم منتخبنا كل من اللاعبين محمد صفوت لاعبا وكابتن وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا واكرم السلالى.

وأسفرت القرعة التى اجريت أمس ، عن مواجهة محمد صفوت للاعب اجناشيو كارو وكريم مأمون امام فرانكو رونكاديللى و محمد صفوت مع فرانكو وكريم مأمون مع اجناشيو واخيرا مباراة الزوجى محمد صفوت واكرم السلالى أمام اريل بيهار و مارتين كوفاس.

من جانب اخر ، حقق لاعبى منتخب الناشئين والناشئات نتائج جيدة فى البطولة الدولية للتنس (J200) حيث فاز نور فتح الله بالمركز الاول للزوجى مع زميله التونسى علاء طريفى والمركز الثالث فردى فيما حصلت جنى حسام المركز الثانى والوصيف للبطولة ذاتها وذلك بعد اداءا جيدا فى منافسات الفردى .