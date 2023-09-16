بطولة الإمارات: نادي الإمارات يجمع بين إنييستا والكاسير مجدداً

الرياص - اسماء السيد - دبي: جمع نادي الإمارات الاماراتي لكرة القدم مجدداً بين الزميلين السابقين في برشلونة الإسباني، أندريس إنييستا وباكو ألكاسير، بعد تعاقده الجمعة مع الأخير بنظام الاعارة قادما من الشارقة.

وقال الامارات في بيان"اتفق ناديا الامارات والشارقة على انتقال اللاعب الاسباني الكاسير (الى الامارات) على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم"، على أن يقدمه في مؤتمر صحافي الاثنين.

وكان إنييستا (39 عاماً) والكاسير (30 عاماً) لعبا معا في برشلونة من 2016 حتى 2018، قبل رحيل الأول عن الفريق الكاتالوني الى فيسل كوبي الياباني، والثاني الى بوروسيا دورتموند الالماني.

كما تزامل اللاعبان في صفوف منتخب اسبانيا من 2014 حتى 2018.

ويأمل الامارات في ان يحل الكاسير، صاحب 9 اهداف مع الشارقة والذي يرتبط معه حتى حزيران / يونيو 2025، مشاكله الهجومية.

ويعاني الامارات في بداية الموسم بعد عودته الى الدرجة الاولى، حيث حصد نقطة من مباراتين في الدوري، وودّع كأس الرابطة من الدور الأول بخسارته امام الوحدة ذهابا 0-3 وايابا 0-5.