الأهلي يخسر السوبر الأفريقي .. هزيمة القلعة الحمراء أمام اتحاد العاصمة

الشارقة - اميمة ياسر - خسر النادي الأهلي بطولة السوبر الأفريقي بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية .

وأدار المباراة ، الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو وعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتولت الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR وعاونها المغربي عادل زوراق.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو في الهجوم.