اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الدرجة الأولى

العروبة - مسافي 17:40

غلف إف سي - العربي 17:40

غلف يونايتد - دبا الحصن 17:40

الظفرة - الحمرية 17:50

وولفرهامبتون - 15:30

مان يونايتد - برايتون 18:00

وست هام - مان سيتي 18:00

نيوكاسل - برينتفورد 20:30

فالنسيا - أتلتيكو 18:15

- بيتيس 23:00

يوفنتوس - لاتسيو 17:00

إنتر - ميلان 20:00

الدوري السعودي

الرائد - النصر 19:00

الأهلي - التعاون 22:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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