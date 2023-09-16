الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الدرجة الأولى
العروبة - مسافي 17:40
غلف إف سي - العربي 17:40
غلف يونايتد - دبا الحصن 17:40
الظفرة - الحمرية 17:50
وولفرهامبتون - ليفربول 15:30
مان يونايتد - برايتون 18:00
وست هام - مان سيتي 18:00
نيوكاسل - برينتفورد 20:30
فالنسيا - أتلتيكو 18:15
برشلونة - بيتيس 23:00
يوفنتوس - لاتسيو 17:00
إنتر - ميلان 20:00
الدوري السعودي
الرائد - النصر 19:00
الأهلي - التعاون 22:00
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