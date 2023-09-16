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الامارات | نادي الإمارات يتعاقد مع الإسباني ألكاسير

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محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات أمس، في بيان صحافي ضم اللاعب الإسباني ألكاسير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الاتفاق مع نادي الشارقة.

وتم توقيع اتفاق الإعارة بحضور يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، وعبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الشارقة واللاعب الإسباني.

وذكر نادي الإمارات أنه سيكون هناك مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل من أجل تقديم اللاعب الإسباني رسمياً إلى الجمهور. وينضم اللاعب إلى «الصقور» في صفقة رائعة بعد التعاقد مع النجم العالمي الإسباني إنييستا، الذي نجح في تقديم مردود جيد مع الفريق في أولى مبارياته وأحرز هدفا وصنع آخر.

ويستعد فريق الإمارات لمواجهة خورفكان 23 الجاري في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد الخسارة من الوحدة في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مباراتين بنتيجة 8-0.

• ألكاسير انتقل إلى «الصقور» قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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