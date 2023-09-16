الامارات | المغرب في مجموعة سهلة والبرازيل تلاقي إنجلترا في مونديال الناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع المغرب، ممثل العرب الوحيد، في مجموعة سهلة على الورق، ضمن كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، المقرّرة بدءاً من 10 نوفمبر المقبل، إلى جانب إندونيسيا المضيفة، والإكوادور وبنما، فيما وقعت البرازيل وإنجلترا في مجموعة واحدة.

وسُحبت، أمس، القرعة التي وزّعت المنتخبات الـ24 على ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي. وكان المنتخب المغربي تحت 17 عاماً، ضمن مشاركته بعد بلوغه المباراة النهائية لبطولة إفريقيا في الجزائر، وحلوله ثانياً وراء السنغال. وستُقام مباريات البطولة في أربع مدن، هي سورابايا، سوراكارتا، جاكرتا، باندونغ، فيما تقام المباراة الافتتاحية بين إندونيسيا المضيفة والإكوادور. وتضم المجموعة الأولى: إندونيسيا، الإكوادور، بنما، المغرب، بينما في الثانية: إسبانيا، كندا، مالي، أوزبكستان. وفي المجموعة الثالثة منتخبات: البرازيل، إيران، كاليدونيا الجديدة وإنجلترا. وتأتي الأرجنتين مع السنغال إلى جانب اليابان وبولندا في الرابعة، بينما تضم المجموعة الخامسة: فرنسا، بوركينا فاسو، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، في حين تضم المجموعة السادسة: المكسيك، ألمانيا، فنزويلا، ونيوزيلندا.