اخبار الرياضه

الامارات | الظفرة يتعاقد مع البرازيلي فارياس

0 نشر
محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتعاقد مع البرازيلي فارياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الظفرة تعاقد مع اللاعب البرازيلي دايغو فارياس، ليمثله في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي الإمارات في عقد لموسم واحد.

وتعتبر الصفقة مميزة بالنسبة للظفرة، كون اللاعب يتمتع بإمكانات تهديفية كبيرة، ويُعد الهداف التاريخي لأندية الدرجة الأولى برصيد 108 أهداف. وأسهم فارياس بشكل كبير في مواسم ماضية بصعود فريقي دبا الفجيرة والإمارات إلى دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا