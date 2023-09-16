الامارات | «أبوظبي لرفع الأثقال» يستضيف بطولة دولية نسائية نوفمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي لرفع الأثقال استضافة بطولة دولية نسائية في نوفمبر المقبل، والمشاركة في بطولة العرب للمنتخبات بالقاهرة في 2024، بوجود خمسة من لاعبي النادي، وبطولة الأندية الإفريقية في القاهرة الشهر المقبل، بمشاركة 17 لاعباً ولاعبة، وتنظيم العديد من الفعاليات، بما يتماشى مع استراتيجيته خلال الفترة المتبقية من الربع الرابع للعام الحالي، والخطة المقررة في 2024.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله الزعابي، تبني أفضل الممارسات لنشر اللعبة، والارتقاء بقدرات أبناء وبنات النادي، وتمكينهم من المهارات التي تسهم في نشر اللعبة، وتحقيق التنافسية العالمية، لمصلحة المنتخبات الوطنية، وتحقيق تطلعات النادي بالمنافسة على البطولات الخارجية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال: «إن المشاركات الخارجية تندرج في إطار الخطة الفنية لتعزيز الخبرات العملية المكتسبة للاعبين واللاعبات، من خلال صقل الخبرات والاحتكاك مع الأندية المتطورة على المستويين العربي والإفريقي».

وأضاف: «هدف النادي الأساسي تأهيل 100 لاعب ولاعبة في كل الفئات، وعلى مستوى الأشبال والناشئين، وهناك جهود كبيرة ضمن الخطة المقررة لافتتاح فرعين للنادي في العين والظفرة، بالإضافة إلى مقر جديد في أبوظبي، ونسعى لاستضافة بطولة دولية للرجال والنساء في 2024».