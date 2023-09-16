الامارات | قمتان من العيار الثقيل في ربع نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثاني، (أمس)، في ختام إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، بعد أن حسمت فرق الجزيرة والوصل وكلباء تأهلها، وذلك عقب تعادل الوصل مع حتا بنتيجة 3-3، وتأهل بنتيجتي الذهاب والإياب (10-3)، بينما تأهل الجزيرة بركلات الترجيح (3-صفر)، بعد أن تعادل مع بني ياس 1-1، وتعادلا ذهاباً 2-2، ثم انتصار كلباء على خورفكان 5-1، وكانا قد تعادلا ذهاباً 1-1.

ويضم دور الثمانية: الوصل والجزيرة وكلباء والوحدة والعين والنصر والشارقة وشباب الأهلي.

وستكون الأنظار مسلطة في ربع النهائي على قمتين من العيار الثقيل في مباراتي ديربي، الوصل مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الوحدة، بينما سيلتقي العين مع النصر في مباراة قوية أيضاً، ويواجه الشارقة كلباء.

وفي مباراة الوصل مع مضيفه حتا، جاء لقاء الإياب مختلفاً تماماً عن الذهاب، فرغم البداية القوية من الفريق الضيف، بتقدمه بهدفين بفضل المتألق عمر عبدالرحمن، الذي صنع الهدفين للسويسري سيفيروفيتش (17) والإيفواري ديالو (20)، لكن حتا استطاع العودة بعد أن أحرز الهدف الأول عن طريق الكونغولي تشيبولا في الدقيقة 40، قبل أن يضيف جمال معروف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 72، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز البرازيلي سواريز الهدف الثالث لحتا، لكن السويسري أحرز الهدف الثالث للوصل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وشهدت مباراة الجزيرة وبني ياس ندية كبيرة بين الفريقين، وتقدم الجزيرة في النتيجة عن طريق فرناندو مبكراً في الدقيقة الثانية، بينما جاء هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 54 عن طريق غاستون سواريز، قبل أن يحسم الجزيرة التأهل بركلات الترجيح.

وفي لقاء كلباء وخورفكان، سجل لكلباء الخماسية، ليندرو (هاتريك) بأهداف مميزة في الدقائق 24 و38 و59، وثنائية لدانيل بيسا في الدقيقتين (45+10) و55، في المقابل جاء الهدف الوحيد لخورفكان في الدقيقة 49 عن طريق تياغو دي ليونكو.

مباريات ربع النهائي

شباب الأهلي - الوصل

العين - النصر

الجزيرة - الوحدة

الشارقة - كلباء