الامارات | شركة أميركية تستحوذ على نادي إيفرتون مقابل 685 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، نادي إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل المالك فرهاد موشيري، إلى اتفاق لبيع النادي إلى شركة «777 بارتنرز» الأميركية للاستثمار، مقابل 685 مليون دولار، بحسب تأكيدات من وسائل إعلام بريطانية. وأضاف النادي في بيان، أن «777 بارتنرز»، ومقرها ميامي، توصلت لاتفاق بالاستحواذ على الحصة الكاملة للملياردير البريطاني موشيري، تبلغ 94.1% من أسهم النادي، ومن المتوقع إتمام إجراءات الصفقة بنهاية العام. وكان إيفرتون على حافة الهبوط للدرجة الثانية في الموسمين الماضيين، ويقبع حالياً في المركز الـ18 دون أي انتصار في أول أربع مباريات بالموسم. وتستحوذ الشركة الأميركية على أندية عدة، مثل جنوة الإيطالي، وستاندار لييج البلجيكي، كما تملك أسهماً في إشبيلية الإسباني، وملبورن فاكتوري الأسترالي. وأنفق المالك السابق ما ناهز الـ800 مليون دولار لبناء فريق قوي دون أن ينجح في ذلك، حيث ظل النادي يحصد النتائج السلبية، ويسجل خسائر مالية كل سنة.