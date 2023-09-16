الامارات | «شيس بيس» يتحدى صفوة جياد «سانت ليجر ستيكس» في نسخته الـ 245

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق ومحبي سباقات الخيل العالمية، عصر اليوم، نحو مضمار «دونكاستر العريق» في إنجلترا، حين يواجه ممثل فريق «غودولفين» العالمي الجواد «شيس بيس» تحدي صفوة جياد مسافات 2900 متر عشبي، على لقب سباق «سانت ليجر ستيكس» في نسخته الـ245 تاريخياً، والمصنف ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى عالمياً، والمخصص للمهور والمهرات من عمر ثلاث سنوات.

ويستند المهر «شيس بيس» البالغ من العمر ثلاث سنوات، ويشرف على تدريبه كل من سايمون وإي دي كريسفورد، في حظوظه للظفر بلقب «سانت ليجر ستيكس» إلى قدراته التحملية التي قادته في مسيرته المقتصرة على ست مشاركات في انتزاع الفوز في ثلاث مناسبات جاء آخرها مايو الماضي بلقب سباق «غلاسكو ستيكس» بعد أداء مبهر هيمن على مجريات السباق من البداية وحتى خط النهاية.

وتصطدم حظوظ «شيس بيس» بتواجد محفل قوي من الجياد صاحبة الإنجازات في السباقات الفئوية «ذات التصنيف الرفيع» يتقدمها المهر «كونتينيوس» بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدن أوبراين، القادم من انتصارٍ الشهر الماضي بلقب سباق «فولتيغور ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» الذي جرى ضمن أيام مهرجان «إيبور يورك» على مضمار يورك البريطاني.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب المهر «غريغوري» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، المتوج بلقب سباق «كوين فاز» لخيول الفئة الثانية «جروب2» وجرى يوليو الماضي من سباقات مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

وعلق المدرب سايمن كريسفورد، على استعدادات «شيس بيس» لخوض السباق، وقال في تصريحات صحافية: «أخذ مستوى (شيس بيس) في التحسن بوتيرة ثابتة طوال العام، ويدخل السباق في حالة تأهب عالية، ومن المفترض أن يساعد هطول الأمطار الأخير في مضمار (دونكاستر) على تأدية الجواد».

وأضاف: «أتوقع أن تكون الوتيرة عالية على مسافة الميل وستة فيرلونغ (2900 متر)، والتي تصبّ في مصلحة (شيس بيس)، وسيتعين عليه التحسن مرة أخرى على هذا المستوى، كونه يملك كل المؤشرات المطلوبة للقيام بذلك».

«ماستر أوف ذا سيز» ينشد لقب «وودباين» الكندي

يدافع «ماستر أوف ذا سيز» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، عن لقب فريق «غودولفين» العالمي في سباق «وودباين مايل» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر، ويُقام على مضمار «وودباين» الكندي.

ويطمح «ماستر أوف ذا سيز» إلى السير على خطى زميله في الإسطبل «مودرغن غيمس» للظفر بجائزة «إكليبس»، بعد أن انتزع «مودرغن غيمس» العام الماضي فوزاً حاسماً في كندا بالفوز في سباق «وودباين مايل» قبل أن يكمل طريقه للظفر بلقب سباق «بريدرز كب مايل» الأميركي الشهير.