الامارات | الوصل يتلذذ من سلة الشارقة بنكهة «ويست وليمون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الوصل بقيادة مدربه الجديد الصربي ميودراغ بيريسيتش، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه الشارقة بفارق ثلاث نقاط (77-74)، أول من أمس، في نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة، البطولة المؤجلة عن الموسم الماضي.

ويدين الوصل في انتصاره إلى تألق محترفيه الأميركيين ينكولاس ويست وإس ليمون بتسجيلهما معاً 51 من أصل 77 نقطة سجلها لاعبو «الإمبراطور» في سلة الشارقة مع 28 نقطة لويست، و23 لليمون.

كما شهد نصف النهائي، مواصلة شباب الأهلي حملة دفاعه الناجح عن اللقب، بالفوز على ضيفه البطائح بنتيجة (91-75).

ويحل فريق الوصل غداً ضيفاً على شباب الأهلي في المباراة النهائية للبطولة، الطامح من خلالها الأخير لإضافة لقبه الثالث للموسم الماضي (2022-2023) بعد تتويجه بثنائية الدوري العام وكأس رئيس الدولة، فيما يطلب الوصل في النهائي لقبه الثاني تاريخياً بعد لقبه في موسم 2010-2011، والأول لـ«الإمبراطور» منذ تتويجه بآخر ألقابه في موسم 2017-2018 بالظفر بكأس مسابقة رئيس الدولة.

واستطاع الوصل في لقاء الشارقة ضمان العبور للنهائي، بنيل لاعبي «الإمبراطور» الأفضلية في نتائج الربعين الأول والثالث بواقع (26-19 و23-13)، فيما لم يتمكن «الملك» من العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (20-14 و22-14).

بدوره، لم يجد شباب الأهلي صعوبة في تجاوز عقبة البطائح، بعد أن نجح لاعبو شباب الأهلي في فرض أفضليتهم المطلقة من حيث الأداء والنتيجة على المراحل الثلاث الأولى للمباراة بواقع (32-18 و25-20 و23-17)، فيما لم يشفع للبطائح نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (22-11) التي لم تكن كافية للاعبي «الراقي» بالعودة بنتيجة المباراة.

وكان شباب الأهلي والشارقة تأهلا إلى المربع الذهبي ببطاقة الصعود المباشر عن الدور التمهيدي وفق لوائح البطولة، باحتلالهما صدارة مجموعتيهما الأولى والثانية، عقب فوز «فرسان دبي» على البطائح في أولى جولات التمهيدي بواقع (103-54)، ومن ثم على الوصل (101-89)، فيما جاء انتصارا «الملك» في التمهيدي على حساب الظفرة (103-61)، والنصر (83-82)، ما فرض على الفرق التي احتلت المركزين الثاني والثالث خوض دورٍ تكميلي أقيم الإثنين الماضي وتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين للمربع الذهبي، ونجح خلاله «الإمبراطور» في انتزاع بطاقة التأهل بالفوز على الظفرة (81-41)، في دورٍ سجل أيضاً فوز البطائح على النصر (88-85).

• شباب الأهلي يواصل حملة دفاعه عن اللقب بالفوز على البطائح 91-75.