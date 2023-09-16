شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره أرتاسولار الجيبوتى في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب عزام بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك وأرتاسولار المقرر لها في الرابعة عصراً طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

أوسوريو يضع روشتة عبور أرتا سولار

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم،مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة،ومنعه من الاستحواذ على الكرة مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جييبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أرتا سولار وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة الأمر الذى يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.