شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة السوبر الأفريقى ويستعد لانطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والتى أقيمت مساء أمس الجمعة على لقب كأس السوبر الافريقى بالسعودية بعد خسارة اللقب الإفريقي بنتيجة 1/0، من أجل الاستعداد لخوض غمار منافسات بطولة الدوري المصري فى نسختها الجديدة.

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.