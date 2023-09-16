شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصرى البورسعيدى بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والتى أقيمت مساء أمس الجمعة على لقب كأس السوبر الافريقى بالسعودية ، وذلك من أجل الاستعداد لخوض غمار منافسات بطولة الدوري المصري فى نسختها الجديدة.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام المصري البورسعيدى

يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الاهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمصري البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وجاءت مواعيد مباريات الاهلى فى الدور الاول للدوري كالتالى :

الجولة الأولى:

الأهلي والمصري 19 سبتمبر 7 مساء

الجولة الثانية:

سيراميكا والأهلي 27 سبتمبر 7 مساء

الجولة الثالثة:

الأهلي والإسماعيلي 8 أكتوبر 7 مساء

الجولة الرابعة:

الجونة والأهلي ( مؤجل)

الجولة الخامسة:

الأهلي وبلدية المحلة 29 اكتوبر 7 مساء

الجولة السادسة:

المقاولون العرب والأهلي 4 نوفمبر 7 مساء

الجولة السابعة:

الأهلي وسموحة أحد يومى 28 أو 29 نوفمبر

الجولة الثامنة:

زد والأهلي أحد يومى 5 أو 6 ديسمبر

الجولة التاسعة:

الأهلي والاتحاد السكندري ( مؤجل )

الجولة العاشرة:

الزمالك والأهلي ( مؤجل)

الجولة الحادية عشرة:

فاركو والأهلي 2 يناير 4 عصراً

الزمالك والاهلى 7 مساء الخميس 15 فبراير مؤجلة من الجولة العاشرة .

الجولة الثانية عشرة:

الأهلي والداخلية ( مؤجل)

الجولة الثالثة عشرة:

طلائع الجيش والأهلي 19 فبراير 4 عصراً

الجولة الرابعة عشرة:

الأهلي وبيراميدز أحد يومى 27 أو 28 فبراير

الجولة الخامسة عشرة:

البنك الأهلي والأهلي 9 مارس 7 مساء

الجولة السادسة عشرة:

الأهلي وإنبي 17 مارس 9 مساء

الجولة السابعة عشرة:

فيوتشر والأهلي أحد يومى 3 أو 4 أبريل فى التاسعة مساء